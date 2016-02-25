صور| الليثى وتامر حسنى فى الاحتفال بتسجيل رقم قياسى لمصر فى التبرع بالدماء



> كتبت- إنجي لطفي

بحضور الإعلامى د. عمرو الليثى والنجم تامر حسني وممثل موسعة جينيس للارقام القياسية ، اختتمت فاعليات الاحتفالية الكبرى بمناسبة تسجيل مصر الرقم القياسى العالمى فى التبرع بالدماء من خلال أكبر حملة للتبرع بالدم “مبادرة نبض الحياة ” ، و قد تم اختيار الأعلامي “عمرو الليثي” سفير الخير للحملة و تامر حسنى سفير الامل و بمشاركة متميزة من الشخصيات العامة في الإعلام.

وأعرب الاعلامى د. عمرو الليثى عن سعادته بهذا الانجاز الكبير لمصر والذى يؤكد على عظمة الشعب المصرى والشباب المصرى وقدرته على تحقيق الانجازات مشيراً الى ثقته فى ان الشباب المصرى لن يخذلنا وسيدعم المبادرة.

ووجه الليثى التهنئة للقائمين على الحملة وللفنان تامر حسنى ولمعجبيه وعشاقه بجميع المحافظات والذين كان لهم دور فى تحقيق الانجاز.

واضاف الليثى نتشرف بدعمنا لتلك الحملة من خلال مؤسسة واحد من الناس مشيراً على ان هذا الانجاز بداية لانجازات آخرى.

وتمنى الليثى فى ختام كلمته استمرار تلك المبادرات فى شتى المجالات.

وتذاع الاحتفالية كاملة غدا الجمعة من خلال برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة الأولى على شاشة الحياة الأولى .

ومن الجدير بالذكر أن مبادرة نبض الحياة فى التبرع بالدماء قد انتقلت الى 21 محافظة في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع مؤسسة واحد من الناس و ذلك في أكثر من 120 مركز تجمع في مصر و لمدة 28 يوم حتى وصلنا إلى الحلم المصري الايجايي وذلك بمشاركة مختلف الأعمار وتم الاحتفال بتسجيل الرقم القياسى العالمى بموسوعة جينيس للأرقام القياسية .