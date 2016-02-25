عبد الهادي لـ في الجول ردا على الغندور: لم أسب محمد صلاح.. وهذه حقيقة انتقادي لأداء الزمالك

كشف مدحت عبد الهادي المدرب في الجهاز الفني السابق للزمالك عن حقيقة ما قاله خالد الغندور عبر برنامجه بأن الأول قام بسب محمد صلاح وانتقاده.

وكان مدحت عبد الهادي قد خرج في تصريحات تليفزيونية انتقد فيها أداء الزمالك مما نقله الغندور عبر برنامجه يوم الأربعاء.

وقال عبد الهادي لـFilGoal.com يوم الخميس: "لم أسب محمد صلاح مثلما قال خالد الغندور، كنت أتمنى أن يشاهد الحلقة بالكامل لكي يتفهم حديثي جيدا".

وأضاف "قلت إن الأداء لم يتحسن في الفترة التي قاد فيها محمد صلاح الفريق، لكن الأمر الإيجابي هو تقليص الفارق لكن مازال الزمالك يستحق أن يكون أدائه أفضل من ذلك".

وعمل مدحت عبد الهادي مرتين في الجهاز الفني للزمالك وكلاهما في وجود أحمد حسام "ميدو" كمدير فني، لكنه رحل معه ومع حازم إمام عقب الخسارة من الأهلي 2-0.