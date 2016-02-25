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مدرب الأهلي يوضح لـ في الجول: لماذا لم يحتفل إيفونا بهدفه في المصري

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مدرب الأهلي يوضح لـ في الجول: لماذا لم يحتفل إيفونا بهدفه في المصري مدرب الأهلي يوضح لـ في الجول: لماذا لم يحتفل إيفونا بهدفه في المصري

أوضح محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب في الجهاز الفني للأهلي سبب عدم احتفال ماليك إيفونا مهاجم الفريق حين سجل في مرمى المصري البورسعيدي.

وقال عظيمة لـFilGoal.com: "حين سجل إيفونا هل كان الأهلي متقدما؟ لا. كان الهدف هو هدف التعادل".

وأوضح "من الطبيعي ألا يحتفل. المفترض أن نفوز في كل المباريات، وبالتالي حين لا يكون الفريق منتصرا لا يشعر أي لاعب بالسعادة أو الرضا".

إيفونا لم يحتفل بهدفه في المصري البورسعيدي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل. ما أثار الكثير من اللغطة.

ورد عظيمة "طبعا هذا كلام فارغ. اللاعب لم يحتفل كما قلت لأن الأهلي لم يكن فائزا، كان الفريق كله غير سعيد وكنا نبحث عن الفوز".

وأكمل "إيفنا لا يشعر بالضيق، لا يكره زملائه، ليس حزينا، وليس غاضبا. كل ما تردد عكس ذلك يعتبر شائعات".

وأتم "إيفونا خفيف الظل جدا. بل يمكن القول إنه مصدر البهجة والسعادة داخل الفريق".

إيفونا سجل 7 أهداف مع الأهلي هذا الموسم بعدما انضم للكتيبة الحمراء قادما من الوداد المغربي في صفقة قياسية للنادي تقدر بـ20 مليون جنيه.

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