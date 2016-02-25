مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على الهواء مباشرة بقناة نايل سينما

كتبت- إنجي لطفي

تنقل قناة نايل سينما على الهواء مباشرة وقائع حفلى الافتتاح والختام لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إلى أكثر من 53 محطة تليفزيونية أفريقية من خلال اتفاقيات التبادل الإخبارى مع الدول الإفريقية الشقيقة ، كما ستبث القناة رسائل يومية باللغات الانجليزية و الفرنسية .

كما سيتم ترجمة الأفلام المشاركة فى المهرجان من اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى العربية من خلال قطاع قنوات النيل المتخصصة ويتم نقله على الهواء مباشرة من خلال قناة نايل سينما والفضائية المصرية والنايل تى فى.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يقام سنويا بدعم ورعاية من وزارتى الثقافة والسياحة ويشارك في الدعم وزارات الشباب والخارجية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويقام هذا العام في الفترة من 17 إلى 23 مارس 2016.