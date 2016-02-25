محافظ سوهاج: ضبط 153 مخالفة متنوعة خلال الأيام الماضية‎ في طهطا

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن الحملات المكبرة والتي تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبالتنسيق مع المرافق والمرور خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تحرير 153 مخالفة منها 108 مضبوطات متنوعة 15 إشغال طريق و10 مخالفة نظافة و7 شهادات صحية وعدد ثلاث لعدم استخراج رخصة لمزاولة النشاط.

وأضاف «عبد المنعم» أن الحملة قامت بإعادة فتح شارع امتداد الجيش بعد أن قامت بإزالة التعديات والإشغالات من الشارع وهو موازي لشارع صلاح سالم، حيث سيتم استخدام الشارع في إتجاه وشارع صلاح سالم إتجاه آخر لتحقيق السيولة المرورية.

وأكد المحافظ أن الحملات المكبرة بدأت في مدينتي طهطا وجرجا قريبًا في باقي المدن وتهدف إلى رفع كفاءة شوارع المدن، وتستمر الحملات لإعادة الانضباط و تحقيق السيولة المرورية داخل المدينة، وقد قاد الحملة المحاسب كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة رؤساء الوحدات القروية بمركز طهطا ومعداتهم.