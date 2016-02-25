ضبط موظف بالدقهلية يجمع مدخرات مصريين بالخارج بالعملة الصعبة ويحولها للجنيه

تمكن ضباط كمين بناحية قرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا فى الدقهلية، من ضبط أحد عناصر الإتجار فى العملة خارج القنوات الشرعية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بأنه أثناء عمل كمين أمنى أمام قرية فيشا بنا، تم إيقاف سيارة ملاكى لفحص اوراقه، وتم الاشتباه بالمرافق للسائق لحمله لفافة ورقية، وبالسؤال عن ما بداخلها أكد أنه مبلغ مالي يعد مليون و250 ألف جنيه مصرى.

وبسؤالة عن أسباب حمله لهذا المبلغ، تبين أنه يقوم بتجميع مدخرات المصريين فى الخارج بالعملة الصعبة، ويقوم باستبداله وتسليمه لهم بالعملة المصرية دون المرور على القنوات الشرعية، و أن الشخص يدعى محمد ا ا، ومقيم بدقاوس مركز ميت غمر 31 سنة ويعمل موظفا، تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.