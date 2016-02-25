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إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق "الخارجة - الداخلة" بالوادى الجديد

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إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق "الخارجة - الداخلة" بالوادى الجديد إصابة شخصين فى حادث تصادم على طريق "الخارجة - الداخلة" بالوادى الجديد
أصيب شخصان فى حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص على طريق "الخارجة - الداخلة" بالقرب من قرية أسمنت، نتيجة الظلام الدامس، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونُقِل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الخارجة الداخلة بالقرب من قرية أسمنت، مما أسفر عن إصابة كل من محمد عرض عبد الله، 18 سنة، من مدينة موط، وهانى رجب دسوقى، 30 سنة، أسيوط، وتم نقلهما إلى مستشفى الداخلة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة.

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