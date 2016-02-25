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النيابة تفحص علاقات "ريجينى" المتشعبة للتوصل لخيوط جديدة فى القضية

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النيابة تفحص علاقات "ريجينى" المتشعبة للتوصل لخيوط جديدة فى القضية النيابة تفحص علاقات "ريجينى" المتشعبة للتوصل لخيوط جديدة فى القضية
تواصل نيابة جنوب الجيزة برئاسة المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة، تحقيقاتها حول مقتل الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى"، والذى عثرت الأجهزة الأمنية على جثته، صباح الأربعاء 3 فبراير الجارى، بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوى، وتحديداً بمنطقة نفق حازم حسن، للتوصل لهوية القاتل المجهول.

وطلبت النيابة العامة كشفًا بأسماء وعلاقات الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى"، وأسماء الأشخاص الذين كان تربطه بهم علاقات مختلفة، سواء على المستوى السياسى أو البحثى الأكاديمى أو أصدقائه فى السكن، والأماكن التى كان يتردد عليها، وطلبت من الأجهزة الأمنية أجراء تحرياتها حول تلك النقاط سالفة الذكر؛ للتوصل لخيوط جديدة لكشف مرتكبى الواقعة.

وكانت النيابة قد خاطبت شركات الاتصالات الثلاث، من أجل مد الفترة الزمنية لتتبع المكالمات الواردة والصادرة من هاتف الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى"، لتشمل الفترة السابقة لفترة اختفائه، وطلبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها وتوسيع دائرة الاشتباه.

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مصر 365

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