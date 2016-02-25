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وفاة رضيعة بعد فصلها عن توأمها فى مستشفى بنها التخصصى

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وفاة رضيعة بعد فصلها عن توأمها فى مستشفى بنها التخصصى وفاة رضيعة بعد فصلها عن توأمها فى مستشفى بنها التخصصى
توفيت الطفلة هاجر محمد عبد الفتاح بمستشفى الأطفال التخصصى فى بنها، وذلك بعد نجاح فصلها عن توأمها مريم.

وقال الدكتور محمد كليب مدير المستشفى، فى تصريح له اليوم، إن هاجر كانت تعانى من بعض المشكلات الصحية بالرقبة والعمود الفقرى، مشيرًا إلى أن مريم صحتها مستقرة، وأنه تم ترقيعها بأجزاء من جلد توأمها هاجر بعد وفاتها مباشرة، وتتناول الطعام عن طريق خرطوم فى المعدة، ويتابع فريق طبى حالتها بصفة مستمرة على مدار اليوم.

وأكد مدير المستشفى، أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، حيث شهد المستشفى نجاح 4 عمليات فصل توائم قبل ذلك، لافتًا إلى أنها تعد من العمليات الضخمة وإنجازًا يحسب للمستشفى.

وكان فريق طبى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها نجح فى إجراء عملية لفصل توأم ملتصق مريم وهاجر محمد عبد الفتاح من مركز السنطة محافظة الغربية، والبالغ عمرهما 6 أشهر، حيث استغرقت العملية 6 ساعات متواصلة بواسطة فريق طبى على أعلى مستوى من الأطباء والاستشاريين.

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مصر 365