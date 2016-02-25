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محافظ الوادى الجديد يتابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة

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محافظ الوادى الجديد يتابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة محافظ الوادى الجديد يتابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة


> عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد اجتماعا موسعا بحضور المعنيين من الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالموضوع وذلك لمتابعه تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها فى جميع المجالات بمركز الداخلة ونسبة التنفيذ ومدى الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهائها.

وأكد المحافظ على ضرورة وضع الساعة الميقاتية ( باقي من الزمن ) بكل مشروع جارى تنفيذه وكذا لوحة بيانات عن تنفيذ المشروع والالتزام بتسليم المشروعات فى المواعيد المحدده لها.

ومن جانبه صرحت المهندسة منى محمد على مدير عام المشروعات بالمحافظه بأن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة حوالي 296 مليون جنيه شامله جميع القطاعات بالمركز .

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