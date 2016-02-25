كيري يحث الكونجرس على التريث في تجديد العقوبات على إيران

حث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الكونجرس يوم الخميس على التريث في تجديد قانون العقوبات الخاص بإيران الذي يعود إلى عام 2006 ويتضمن فرض عقوبات على طهران بسبب برامجها النووية والصاروخية والذي ينتهي العمل به بحلول نهاية العام الحالي.

وبحسب رويترز قال كيري في جلسة للجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب مخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية “لا أنصح بذلك لعدة أسباب”.

ويضغط كثير من أعضاء الكونجرس لتجديد القانون بسرعة بغية إرسال رسالة لطهران بأن المجلس مازال يتخذ موقفا متشددا من برنامجها النووي وسعيها لتطوير الصواريخ وسجل حقوق الإنسان.

ويمكن أن يفجر هذا المسعى خلافًا جديدًا بشأن إيران بين الإدارة الأمريكية والجمهوريين الذين يهيمنون على الكونجرس.

ويعارض جميع الجمهوريين في الكونجرس والعديد من الديمقراطيين الاتفاق الذي أعلن في يوليو تموز والتي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات.

وقال كيري إن على المشرعين إتاحة مزيد من الوقت لأنفسهم كي يروا كيف ستتصرف إيران في الاتفاق النووي الدولي الذي بدأ تطبيقه الشهر الماضي فقط.

وجادل بأن العقوبات يمكن أن تفرض سريعا إذا اتضح أن إيران تنتهك بنود الاتفاق النووي أو أي اتفاقات أخرى حتى لو لم يجدد قانون العقوبات الصادر عام 2006.