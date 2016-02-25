ضبط 5 متهمين بقتل شخصين يعملان بالمنطقة الأثرية في المنيا‎

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا، 5 متهمين، قتلوا حارس ومراقب أمن بمنطقة أثرية جبلية متاخمة لقرية دير البرشا بمركز ملوي، جنوب المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن الرائد أحمد الصفطي رئيس مباحث مركز ملوي، والنقيب ممدوح شعبان المعاون الأول، من ضبط كل من، “جرجس. ر.ف”، و”مجدي.ك.ف”، و”شهاب.م.ن”، و”ناصر.ع.ز”، و”شنودة.ح.ل”، ومقيمون جميعًا بقرية دير أبو حنس التابعة لمركز ملوي، لاتهامهم بقتل حارس، ومراقب أمن بالمنطقة الأثرية الجبلية المتاخمة لقرية دير البرشا، بدائرة المركز، وذلك أثناء قيامهم بالتنقيب عن أثار، كما تم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة، بورود بلاغ لنقطة شرطة قرية دير البرشا، بمركز ملوي، في يوم 20 فبراير الجاري، بإصابة شخصان بطلق ناري بالقرب من منطقة الأثار الجبلية بدير البرشا.

بالإنتقال والفحص، تبين أنه أثناء مرور عسراوي كامل جاد، 54 سنة، خفير نظامي بمنطقة أثار دير البرشا، ومقيم بقرية دير أبو حنس، وبصحبته الموظف المدني مصطفى علي أحمد، 35 سنة، مراقب أمن بالأثار، ومقيم بعزبة عبد الحكيم ببندر ملوي، فوجئا بأشخاص مجهولين يقومون بالتنقيب عن الأثار، وقام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، مما أدى إلى وفاة الأول، وإصابة الثاني، وتم تحويله لمستشفي المنيا العام، وتوفي غقب ذلك، متأثرًا بإصابته.