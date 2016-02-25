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ضبط لحوم مصابة بالحويصيلات الديدانية في بني سويف ‎

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ضبط لحوم مصابة بالحويصيلات الديدانية في بني سويف ‎ ضبط لحوم مصابة بالحويصيلات الديدانية في بني سويف ‎

أكدت مباحث ببني سويف إن قدم احد المواطنين شكوي لقسم مباحث التموين مفادها بأنه قام بشراء 6 كيلو جرام لحم بقري من أحد الجزارين بشارع البشري بندر بنى سويف ويدعي محمد ج، ويظهر باللحوم نقط بيضاء اللون بكثافة أثارت شكوكه ، فتم التحقق من الشكوي بقسم مباحث التموين بالكشف عليها بواسطة الطبيبة أمانى كمال بإدارة المجازر بمديرية الطب البيطري لفحص اللحوم محل الشكوي.

تبين من خلال التقارير ” بأن اللحوم مصابة بالحويصيلات الديدانية المعدية ومذبوحة خارج المجازر الحكومية وبذلك تكون اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي،
> وتم تحرير محضر بذلك واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيق .

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