ضبط لحوم مصابة بالحويصيلات الديدانية في بني سويف ‎

أكدت مباحث التموين ببني سويف إن قدم احد المواطنين شكوي لقسم مباحث التموين مفادها بأنه قام بشراء 6 كيلو جرام لحم بقري من أحد الجزارين بشارع البشري بندر بنى سويف ويدعي محمد ج، ويظهر باللحوم نقط بيضاء اللون بكثافة أثارت شكوكه ، فتم التحقق من الشكوي بقسم مباحث التموين بالكشف عليها بواسطة الطبيبة أمانى كمال بإدارة المجازر بمديرية الطب البيطري لفحص اللحوم محل الشكوي.

تبين من خلال التقارير ” بأن اللحوم مصابة بالحويصيلات الديدانية المعدية ومذبوحة خارج المجازر الحكومية وبذلك تكون اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي،

> وتم تحرير محضر بذلك واخطار النيابة العامة لتتولي التحقيق .