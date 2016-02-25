“سي إن إن”: الحرب على طالبان كلفت أمريكا 3 مليارات دولار

ذكرت قناة “سي إن إن” أن الحرب على طالبان كلفت دافعي الضرائب 3 مليارات دولار ، إضافة إلى الفزع الذي عاشت وتعيشه القوات الدولية هناك ، وكذلك المواطنين الأفغان أنفسهم بسبب هجمات حركة طالبان ، متسائلة : ماذا حققت الحرب على التنظيم؟.

وقالت القناة ، في عرضها للخسائر التي أصابت القوات الغربية ، إن 3500 جندي لقوا مصرعهم ، إضافة إلى عشرات الآلاف من الأفغان خلال سنوات الحرب التي بدأت في 2001.

وأشارت إلى أن القوات الأفغانية إنسحبت الأسبوع الحالي من موقعين داخل مقاطعة هيلماند وهي “لاشكار جاه” و “سانجين” ، مانحة الفرصة لطالبان لفرض سيطرتها على باقي المقاطعة.

تعرف أفغانستان ب “مقبرة الإمبراطوريات” حيث أنها تشتهر بأنها تذل من يسعى لإحتلالها وفقا للقناة ، مشيرة إلى كل من الإتحاد السوفيتي في الثمانينات من القرن الماضي ، وكذلك الإمبراطورية البريطانية خلال القرن التاسع عشر وإضطرارهما للإنسحاب منها بعد أن خسرا ما بدا في البداية أنه إنتصار سهل التحقيق.

> واختتمت “سي إن إن” عرضها قائلة “إن القوات الأمريكية تعلم الآن أن طالبان تلعب معهم لعبة الوقت”.

أ ش أ