محافظ شمال سيناء يستقبل طالبة مصابة للتنسيق لتركيب طرف صناعي لها

استقبل اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، في مكتبة الطالبة ح. خ. م، برفقة والدها من أهالى الشيخ زويد، والطالبة بالصف الأول الثانوي التجاري بالشيخ زويد والسابق تعرضها لإصابة أدت إلى بتر يدها، حيث تم التنسيق مع الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصري بالقاهرة لتركيب طرف صناعي متحرك لها.

ومما يذكر أنه سبق إصابة الطالبة، مما أدى إلى بتر يدها، وبعرض الأمر على المحافظ، قام بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل علاج الطالبة، وتم إحالتها إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيلي بالعجوزة بمرافقة مندوب من إدارة العلاقات العامة بالمحافظة، حيث تم إتخاذ القياسات اللازمة لعمل طرف صناعي لها، والذي سيتم تركيبه لها بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتوفير سيارة لنقل الطالبة ووالدها إلى القاهرة بمرافقة مندوب من العلاقات العامة لإتخاذ الإجرءات اللازمة لتركيب الطرف الصناعي المتحرك لها حتى لا تتأثر حياتها بالإصابة.

ويذكر أيضًا أن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء قد شدد على متابعة حالات إعادة العرض على مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة والمطلوب لهم تركيب أطراف صناعية، وتخصيص سيارة لنقلهم بمرافقة مندوب من العلاقات العامة بالمحافظة.