الصحة بشمال سيناء: نسبة التطعيم ضد شلل الأطفال 98.1%

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن أن نسبة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من 21 فبراير حتى 24 فبراير واستهدفت تطعيم الأطفال من سن يوم إلى سن خمس سنوات بلغ 98.1 %.

وأضاف البيان إلى أن إجمالي الأطفال المستهدفين بالتطعيم 69331 طفلًا، وإجمالي عدد الفرق المشاركة في الحملة 433 فريق، وإجمالي من تم تطعيمهم 68035، وبلغت نسبة تغطية التطعيم خلال الحملة 98.1% والتطعيم مستمر بجميع الوحدات الصحية حتى اليوم 25 فبراير للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم تابع البيان.

وأشار البيان إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية والتحديات التي تمر بها محافظة شمال سيناء وبالأخص إدارتي الشيخ زويد ورفح فقد قبلت فرق التطعيم بالمحافظة مواجهة الظروف والتحديات و الوصول لتحقيق الهدف المنشود وهو المحافظة على مصر خالية من شلل الأطفال.