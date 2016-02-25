مقتل 3 أشخاص على يد مجهولين بالمنيا‎

أطلق ملثمون يستقلون سياره النار علي 3 مواطنين، بطريق المحيط بغرب مركز أبو قرقاص بالمنيا، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنان أخران، وذلك في ظروف غامضة، وجاري التحري حول الواقعة، وتحديد وضبط الجناة، فيما رجحت التحريات المبدئية أن يكون الحادث “جنائي” بقصد السرقه بالإكراه.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمقتل مواطن يدعى أحمد علي، وإصابة شخصان أخران، وذلك أثر قيام 3 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة مجهولة، بإطلاق النار عليهم، بطريق المحيط الغربي، بمركز أبوقرقاص بجنوب المنيا.

انتقلت قوات الأمن ألى موقع الحادث، لبحث أسبابه وتداعياته، رجحت التحريات المبدئية، أن يكون للحادث دوافع جنائية، وأنه كان بقصد السرقة بالإكراه، وتم نقل الجثة والمصابيين ألى مستشفى أبوقرقاص العام فى حالة صحية خطيرة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.