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فيديو| «عين على البرلمان» يكشف كارثة في المستشفى الجامعي بالزقازيق

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فيديو| «عين على البرلمان» يكشف كارثة في المستشفى الجامعي بالزقازيق فيديو| «عين على البرلمان» يكشف كارثة في المستشفى الجامعي بالزقازيق


> كشف برنامج عين على البرلمان على قناة الحياة 2 عن واقعة إهمال طبي في مستشفى جامعة الزقازيق بالشرقية حيث أظهر مقطع أرسلته إحدى المشاهدات وعرضه البرنامج عن غياب الرعاية الصحية للمرضى المكتظين في طرقات المستشفى وسوء معاملة الممرضات وكذلك سوء حالة النظافة بالمستشفى.

ومن جانبه، أكد النائب هاني أباظة عضو مجلس النواب ان منظومة الرعاية الصحية في تعاني اوضاع سيئة في كافة المناطق ، مشيرا الى أن حجم الحالات التي تتردد على مستشفى الزقازيق الجامعي تفوق عدد الأطباء، حيث أن المستشفى بوضعها الحالي لا تستوعب العدد الكبير من الحالات التي تتردد عليها.

وأضاف أنه اجتمع مع عميد كلية الطب جامعة الزقازيق ومحافظ الشرقية اللواء خالد سعيد وتم خلال الاجتماع الاعلان عن بدء إنشاء مستشفى للطوارئ في قطعة أرض تم تخصيصها خلال عهد المحافظ السابق د. رضا عبدالسلام وذلك لتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي في الزقازيق.

وقال النائب أنه يجب على البرلمان العمل على صياغة تشريعات تجرم رفض بعض الأطباء استقبال المرضى في المستشفيات، مؤكدا أن الاطباء الكبار لا يذهبون للمستشفيات ويكتفي بعيادته الخاصة مطالبا هؤلاء الأطباء بتقديم استقالاتهم من الجامعة.

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