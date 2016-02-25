زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه أعلى طريق الأوتوستراد

تسبب كسر ماسورة مياه أمام بمنطقة صقر قريش بمحور الأوتوستراد، فى وجود حالة من الزحام المرورى للعديد من السيارات، للمتجه من منطقة حلوان وفى طريقه إلى المعادى والطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان للعمل على تسيير حركة المرور بالطريق.

وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى الفنجرى وبشارع صلاح سالم للمتجه إلى نفق المرغنى وطريق المطار، وكذلك الأمر أعلى محور النصر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وبنزلة كوبرى أكتوبر ناحية شارع عبد الخالق ثروت، وبأماكن تجميع الإشارات بميدان المحكمة ورابعة العدوية.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى الأوتوستراد بسبب كسر ماسورة مياه وكثافات أخرى ببعض المحاور، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، كما تم إبلاغ عمال المحافظة لغلق مصدر المياه بعد ارتفاع منسوبها أعلى الطريق.