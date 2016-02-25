مرتضى منصور: استقبال عكاشة للسفير الإسرائيلى فى منزله سقطة سياسية ووطنية

أكد المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب، أنه يدين بشدة واقعة استقبال توفيق عكاشة للسفير الإسرائيلى فى منزله، معتبرا إياها سقطة سياسية ووطنية كبرى.

وقال مرتضى منصور لعكاشة :"مهما بلغت درجة اختلافك مع النظام أو الدولة، لا يمكن تحت أى ظرف من الظروف وضع يدك فى يد إسرائيلى، فما بال إذا وجهت له دعوة لزيارة منزلك".

وتابع مرتضى منصور:" ما أقدم عليه توفيق عكاشة انتحار سياسى"، مشيرا إلى أنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب يدين بشدة استقبال برلمانى مصرى مسئول إسرائيلى، رافضا أى نوع من أنواع التطبيع مع إسرائيل مهما كانت درجة الخلافات السياسية مع النظام.

-كمال أحمد: توفيق عكاشة حر فى تصرفاته ولم يتجاوز القانون واللائحة

>

- خالد يوسف يطالب بموقف حازم من توفيق عكاشة بعد لقاءه السفير الإسرائيلى

>

- مصطفى بكرى عن توفيق عكاشة: "ألحق العار بالبرلمان وبالوطن"

>

- مصطفى بكرى: إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان واجب على كل وطنى شريف

>

- ننفرد بنشر أول صور للقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى فى منزله بالقاهرة

>

- السفير الإسرائيلى فى القاهرة: التقيت بعكاشة فى منزله

>