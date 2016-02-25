فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسى إلى كازاخستان

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، قبل قليل، استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كازاخستان مساء اليوم الخميس، فى إطار جولة آسيوية تشمل كلا من اليابان وكوريا الجنوبية.

وتشهد زيارة الرئيس السيسى غدا الجمعة فى كازاخستان لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخى "نورسلطان نزارباييف"، ورئيس الوزراء الكازاخى، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.