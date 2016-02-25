أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وفد رئاسى يغادر القاهرة متوجها إلى كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة السيسى

Google+ Print
وفد رئاسى يغادر القاهرة متوجها إلى كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة السيسى وفد رئاسى يغادر القاهرة متوجها إلى كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة السيسى
غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الخميس، وفد رئاسى مكون من خمسة من كبار مسئولى ديوان ومراسم رئاسة الجمهورية، متوجهين إلى الإمارات ومنها إلى كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى ستبدأ غدا الجمعة ضمن جولة آسيوية تشمل كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يتابع الوفد الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس لكوريا الجنوبية ومراجعة جدول الأعمال واللقاءات التى سيجريها خلال زيارته لها.

ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى غدًا جولة آسيوية تشمل كلًا من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

وتشهد زيارة الرئيس إلى كازاخستان لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخى "نورسلطان نزارباييف"، ورئيس الوزراء الكازاخى، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365