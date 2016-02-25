وفد رئاسى يغادر القاهرة متوجها إلى كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة السيسى

غادر مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الخميس، وفد رئاسى مكون من خمسة من كبار مسئولى ديوان ومراسم رئاسة الجمهورية، متوجهين إلى الإمارات ومنها إلى كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى ستبدأ غدا الجمعة ضمن جولة آسيوية تشمل كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يتابع الوفد الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس لكوريا الجنوبية ومراجعة جدول الأعمال واللقاءات التى سيجريها خلال زيارته لها.

ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى غدًا جولة آسيوية تشمل كلًا من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

وتشهد زيارة الرئيس إلى كازاخستان لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخى "نورسلطان نزارباييف"، ورئيس الوزراء الكازاخى، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.