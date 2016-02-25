تقرير في الجول - روبي كين يوضح الفارق بين مارتن يول وأليكس ماكليش

اللاعب الذي تدرب تحت الثنائي مارتن يول المدير الفني للأهلي وأليكس ماكليش مدرب الزمالك يوضح الفارق بينهما.. روبي كين النجم الأيرلندي الذي ارتدى قميص توتنام هوتسبر وأستون فيلا في إنجلترا.

وأعلن الأهلي والزمالك عن تعيين مارتن يول وماكليش على الترتيب لقيادة الفريقين لمدة موسم ونصف الموسم بداية من الأسبوع المقبل.

وخلال مسيرة المدربين في إنجلترا، كان هناك عامل مشترك بينهما، إنه النجم الأيرلندي روبي كين.

"مارتن قادر على بناء فريق البطولة"

إذا كان فريقك ليس في أفضل حال ويبحث عن بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات في المستقبل، هذا ما نجح فيه مارتن يول وفقا لتصريحات روبي كين.

انتقل روبي كين إلى توتنام لأول مرة في 2002 ولعب تحت قيادة مارتن يول 127 مباراة في كل البطولات سجل فيها 58 هدفا وصنع تسعة على مدار أربعة مواسم مختلفة في أربعة بطولات.

تقرير في الجول - ماذا حقق مارتن يول أمام الفرق الكبرى في الدوريات المختلفة؟

وبعد هذه الفترة الطويلة الذي عمل فيها روبي كين مع مارتن يول، يستطيع الحكم على المدرب الهولندي.

ويقول روبي كين: "الروح في المعسكر أفضل من أي وقت مضى، نريد استمرار مارتن يول وكل اللاعبين والجهاز الفني يقفون في ظهره".

"لابد أن يتحلى توتنام بالاستقرار من خلال الإبقاء على يول فترة أطول مثلما يفعل أرسنال مع أرسين فينجر ومانشستر يونايتد مع أليكس فيرجسون".

"مارتن مدرب رائع للغاية وحقا يستحق الاحترام وكان جيدا معي، عندما جاء إلى توتنام لم نكن في أفضل مستوى، لكنه نجح في بناء فريق قوي".

وأتم "إنه من المهم جدا أن يظل فترة أطول سيكون صفقة رائعة لتوتنام.. أنا لم أفز بأي بطولة مع توتنام وأرى أن الفريق الحالي مع مارتن يول قادر على تحقيق ذلك في المستقبل القريب".

البطولة لم تتحقق لأن إدارة السبيرز قررت الاستغناء عن يول وتعيين خواندي راموس الذي فشل فشلا تاما مع توتنام.

"ماكليش مدرب صادق وممتع بأقل الإمكانيات"

خلال فترة قصيرة تدرب فيها روبي كين مع أليكس ماكليش في أستون فيلا موسم 2011-2012 ترك لديه انطباعا جيدا رغم الانتقادات التي واجهت المدرب الاسكتلندي.

جمهور أستون فيلا صب غضبه على ماكليش، لكن روبي كين يقول: "السبب في هجوم الجمهور على ماكليش هو أنه قادم من بيرمنجهام الغريم التقليدي ولا شيء آخر".

طالع - تقرير في الجول - ماذا حقق ماكليش مع الفرق الكبرى في الدوريات المختلفة؟

واستعار ماكليش الهداف الأيرلندي لمحاولة إنقاذ أستون فيلا من الهبوط، ولعب معه سبع مباريات سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع هدفا منهم مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف روبي كين عن ماكليش قائلا: "أعلم أن المرحلة التي يمر بها الفريق لا ترضي ماكليش أو الإدارة، لكن في هذا الوقت لا يسعك إلا أن تتعاقد مع مدرب صادق معك، ولن تجد أصدق من ماكليش".

ويقصد روبي كين المعاناة المالية التي مر بها أستون فيلا في هذه الفترة بإعلانه خسائر مالية وصلت إلى 54 مليون جنيه استرليني.

وأضاف "ماكليش يقاتل من أجل الفريق أن يصنع ويحقق نتائج جيدة في الوقت الذي يواجه فيه سخط جماهيري.. هذا لا يعكس أبدا مدى جودة هذا المدرب".

"سبب السخط الجماهيري أنه قادم من بيرمنجهام ليس أكثر.. وما أستطيع أن أقوله إننا جميعا كلاعبين نقف خلف المدرب.. اللاعبون بالفعل يستمتعون بالعمل معه".

وأشار روبي كين "هذه الفترة الانتقالية التي يمر بها أستون فيلا تحتاج ماكليش، وإذا حصل ماكليش على المال لشراء اللاعبين الذين يريدهم أنا أثق أنك سترى فريقا مختلفا".

اقرأ أيضا - حكاية ماكليش – عندما توج رينجرز بالدوري الاسكتلندي على طريقة سيد عبد النعيم

صورة في الجول - تشكيل نجوم تدربت على يد مارتن يول

بالصوت - مارتن يول لـ في الجول: هذا هو انطباعي عن الأهلي بعد مكالمة ميدو وغالي