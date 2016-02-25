كيري: بعض أعضاء الإخوان “تورطوا” في أعمال عنف

أكد وزير الخارجية الامريكي جون كيري اليوم أن الولايات المتحدة على علم بتورط أعضاء من الاخوان في القيام باعمال عنف.

ونفى كيري في شهادته أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي استضافة الخارجية الأمريكية أعضاء من الإخوان خلال زيارة جرت إلى واشنطن في العام الماضي، مشيرًا إلى انه لم يكن معلوما أن أحد أعضاء الوفد ينتمي الى حزب تابع للاخوان.

وقال كيري في شهادته إن الولايات المتحدة تجري تقييما حاليا حول وضع جماعة الاخوان والشروط القانونية اللازمة لادراجها في لائحة التنظيمات الارهابية الاجنبية، مشيرا إلى وجود بعض فروع هذه الجماعة تقوم بأعمال عنف.

وفي الوقت نفسه، أكد كيري أن مصر تواجه تحديات صعبة بما في ذلك الأعمال الإرهابية التي تقع في سيناء، والتفجيرات التي شهدتها القاهرة وشرم الشيخ وغيرها من المدن.

أ ش أ