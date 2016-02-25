بالصور: حقائب عملية للرجل الأنيق

زادت حاجة الرجل العصري لحقيبة أنيقة تلبي احتياجاته، وقد لبّت دور الأزياء الشهيرة هذه الحاجة بتقديم تصاميم متنوعة للحقائب الجدية الرجالية لتختار منها ما يناسب إطلالتك.

دخلت دار "غوتشي" Gucci عهدًا جديدًا في المواسم الأخيرة وقد شاهدنا خلال عرض الدار لموسم خريف وشتاء 2016مجموعةً مميزةً من الحقائب العملية التي حملت طبعة الدار المعروفة بأسلوب جديد ومختلف، بينما قدمت دار هيرميز Hermes تصاميم عملية رائعة تحمل فم القرش بطريقة جريئة وجميلة.

يفضل العديد من الرجال حقائب اليد وقد ظهرت خيارات متنوعة من هذا النوع من الحقائب في عروض مختلفة مثل"فالنتينو" Valentino، ولويس فويتون Louis Vuitton، ولكن قد يجد الشباب من حقائب الكتف العصرية ذات التصميم العملي اختيارًا مناسبًا لاطلالاتهم.

كما تعد حقائب الظهر اختيار رائع للرجل العصري، كذلك فهي تجمع بين التصميم العملي المريح والإطلالة العصرية الأنيقة، حتى أنها جاءت بتصاميم رسمية كلاسيكية تمكنت من حملها مع إطلالات العمل.

شاهد معنا أجمل الحقائب الرجالية من عروض خريف وشتاء 2016، شاهدها واختر منها ما يناسب احتياجاتك.

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