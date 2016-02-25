بالصور: هكذا بدت النجمات في أسبوع لندن للموضة!

لقد كان أسبوع الموضة في لندن لموسم خريف وشتاء 2016-2017 للألبسة الجاهزة حافلاً بأروع التصاميم والأزياء، كما كان حافلاً بحضور النجمات اللواتي زينّ الصفوف الأولى بإطلالاتهن الرائعة والمتميزة، التي اتّسمت بشكل واضح بالعصرية والأناقة.

جيجي حديد تسجّل إطلالات جريئة في عروض الأزياء مؤخراً

وقد بدت النجمات كأنهن في تنافس على إحراز لقب صاحبة الإطلالة الأجمل. وبالنسبة إلينا، اخترنا قائمة بأجمل الإطلالات التي لفتت نظرنا في هذا الأسبوع، وكان ضمن هذه القائمة النجمة "كيرا نايتلي" Keira Knightley، التي حضرت حفل دار "اردم" Erdem ومتاجر "سيلفريدج" Selfridges ، واختارت فستاناً باللون الفضي، حمل توقيع الدار.

كما أحببنا إطلالة الممثلة وعارضة الأزياء "روزي هانتينغتون وايتلي" Rosie Huntington Whiteley، التي نسّقتها لحضور عرض أزياء "بربري" Burberry ، فكانت عبارة عن سروال جينز ومعطف عسكري باللون الكحلي. ولنفس العرض، شاهدنا المغنية "ايلي غولدينغ" Elie Goudling، التي اختارت فستاناً مميزاً باللون الأبيض.

وقد شاهدنا "اوليفيا باليرمو" Olivia Palremo في عدد من العروض، لكننا أحببنا إطلالتها المبتكرة في عرض "بيتر بيلوتو" Peter Pilotto، حيث نسّقت تنورة مع توب وسترة ذات ياقة مزيّنة بالفرو وحذاء بألوان معدنية قوية.

وقد حضرت عارضتا الأزياء الشهيرتان "لارا ستون" Lara Stone و"كارلي كلوس" Karlie Kloss عرض أزياء "توب شوب يونيك" Topshop Unique ، واختارتا إطلالاتين أنيقتين وناعمتين. كانت الإطلالة الأولى تنورة من الجلد الزهريّ وقميصاً بنقشة النمر، والثانية "لوك" بالأسود.

لقد زادت النجمات من رونق أسبوع الموضة في لندن، بفضل إطلالاتهن المميّزة، التي أحسنّ تنسيقها على أكمل وجه.



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