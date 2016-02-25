إحالة مشرفة بصحة السويس للتحقيق لإلقائها زجاجات التطعيم على الأرض

أحال الدكتور لطفى عبد السميع، مدير الصحة والسكان بالسويس، مشرفة بمركز طبى تابع لحى الأربعين إلى التحقيق ونقلها إلى مكان آخر لتقصيرها فى العمل خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأوضح مصدر طبى بالسويس، أن إحدى الممرضات بلغت المديرية بأن مشرفة بمركز طبى بالسادات طالبتهم بإلقاء أنابيب التطعيم فى الأرض عقب انتهاء الموعد المحدد للتطعيم ولم يقم الفريق بتطعيم العدد المستهدف، مشيرا إلى أن المشرفة طالبتهم بهذا لعدم تواجد وقت أكثر فى العمل ولكن الممرضات رفضن طلبها وأصررن على العمل حتى الساعة الخامسة.

وقال الدكتور لطفى عبد السميع، إن المديرية قدمت مذكرة للواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، من أجل القيام بإجراء ضد هذه المشرفة، مؤكدا أنه لن يتهاون ضد أى موظف يقوم بالتقصير فى عمله.