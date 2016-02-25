أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إحالة مشرفة بصحة السويس للتحقيق لإلقائها زجاجات التطعيم على الأرض

Google+ Print
إحالة مشرفة بصحة السويس للتحقيق لإلقائها زجاجات التطعيم على الأرض إحالة مشرفة بصحة السويس للتحقيق لإلقائها زجاجات التطعيم على الأرض
أحال الدكتور لطفى عبد السميع، مدير الصحة والسكان بالسويس، مشرفة بمركز طبى تابع لحى الأربعين إلى التحقيق ونقلها إلى مكان آخر لتقصيرها فى العمل خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأوضح مصدر طبى بالسويس، أن إحدى الممرضات بلغت المديرية بأن مشرفة بمركز طبى بالسادات طالبتهم بإلقاء أنابيب التطعيم فى الأرض عقب انتهاء الموعد المحدد للتطعيم ولم يقم الفريق بتطعيم العدد المستهدف، مشيرا إلى أن المشرفة طالبتهم بهذا لعدم تواجد وقت أكثر فى العمل ولكن الممرضات رفضن طلبها وأصررن على العمل حتى الساعة الخامسة.

وقال الدكتور لطفى عبد السميع، إن المديرية قدمت مذكرة للواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، من أجل القيام بإجراء ضد هذه المشرفة، مؤكدا أنه لن يتهاون ضد أى موظف يقوم بالتقصير فى عمله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365