اختتام المؤتمر الدولى للجمعية المصرية للقلب بالكشف عن أحدث التطورات الطبية

اختتمت مساء اليوم الخميس فعاليات المؤتمر الدولى السنوى رقم ٤٣ الذى عقدته الجمعية المصرية لأمراض القلب بالتعاون مع الأكاديمية الطبية العسكرية داخل أحد فنادق القاهرة خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ فبراير.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس المؤتمر ومستشار القلب بالقوات الجوية إلى أن المؤتمر هذا العام شهد حضور ٥٥٠٠ طبيب ومتخصص، بجانب العديد من الخبراء الأجانب من أمريكا والبرتغال وإيطاليا، بجانب خبراء القلب فى الدول العربية.

وأوضح د.محمد سعيد أن مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب شهد تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والتوصيات العالمية المتعلقة بأمراض القلب المختلفة والتقنيات الحديثة المستخدمة فى علاجها مثل عملية استبدال الصمام الأورطى عن طريق القسطرة ودون جراحة المعروفة باسم تافى Tavi، وعملية إصلاح الصمام الميترالى بالقسطرة أيضا TMVI.

وكما تم تسليط الضوء على أخر تطورات تقنية الكى بالتجميد Cryo فى علاج الرجفان الأذينى بالقلب، وكذلك أحدث الدعامات المستخدمة فى أوروبا مثل الدعامة ذاتية الإذابة وآخر التطورات فى مجال طب الأطفال مثل: تركيب جهاز علاج ثقب القلب الأذينى أو البطينى باستخدام القسطرة، بالإضافة إلى نقل بث مباشر للعمليات المتطورة فى مجال القلب من داخل مستشفى كوبرى القبة، والتى أشرف عليها تارة خبراء أجانب بمساعدة أطباء مصريين وتارة أخرى أجريت بواسطة فريق طبى مصرى ١٠٠٪‏.