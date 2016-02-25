دراسة بريطانية: الأسطح النحاسية تقتل الجراثيم بالأيدى قبل انتشارها

كشفت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون عن أن أسطح النحاس تقتل الجراثيم العالقة بالأيدى عند ملامسة هذه الأسطح وبالتالى تدمر انتشارها وأبرز هذه الجراثم جرسومة المكورات العنقودية الذهبية “MRSA” التى توجد فى العديد من الأماكن.

وأوضح الباحثون أن بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية (الجرثومة) هو نوع من البكتيريا المقاومة للعديد من المضادات الحيوية الشائعة، وتنتقل عن طريق الاتصال المباشر بجلد شخص مصاب بها أو لمس سطح ملوث.

وغالبا ما تحدث العدوى الجرثومة فى المستشفيات ودور رعاية المسنين حيث يمكن أن تسبب العدوى التى يصعب علاجها وتهدد الحياة لكنها تنتشر أيضا فى المناطق المزدحمة الأخرى، كالمبانى العامة والحكومية.

ومنع انتشار البكتيريا أمر صعب، لكن الباحثون البريطانيون التابعون لجامعة ساوثامبتون وجدوا أن ملامسة النحاس تقتل البكتيريا.

وتشير الدراسة، التى نشرت نتائجها مجلة علم الأحياء الدقيقة البيئية، إلى أن أسطح النحاس تقتل الجرثومة من خلال هجوم متعدد الأوجه من أيونات النحاس وأنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)، وهى الجزيئات المتفاعلة كيميائيا التى تسبب كسر الخلايا الجرثومية وتتسبب فى موتها.

وأضاف الباحثون فى الدراسة - التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع الطبى الامريكى “Newsmax Health” - أن ذلك حل سحرى يمكن تطبيقه فى المستشفيات والمبانى العامة والحكومية لتقليل فرص انتقال العدوى.