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بالصور.. محافظ القليوبية يفتتح توسعات مدرسة كفر شكر الرسمية للغات

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افتتح الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية توسعات مدرسة كفر شكر الرسمية للغات، حيث تم إنشاء مدرسة مكونة من أربعة طوابق وعلى مساحة 5319 مترا وعدد الفصول بها 18 فصلا.

وتفقد المحافظ الفصول التعليمية وتحدث للطلبة والمدرسين وبحث معهم سير العملية التعليمية بالمدرسة وسألهم عن أهم مشاكلهم، وشدد على عملية انتظام الطلاب فى الحضور مطالبا المدرسين ببذل أقصى الجهود مع الطلاب لتوصيل المعلومة لهم، مشيرا إلى أن إصلاح ورقيها وتقدمها لن يكون إلا برقى وتطوير التعليم وأن نهضة مصر لن تكون إلا بالشرفاء والمثقفين والمتعلمين الذين يقدرون مصر ويحبونها.

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مصر 365

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