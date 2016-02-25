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بالصور.. تنفيذ6 قرارات إزالة لتعديات على أرض دولة بالعامرية فى الإسكندرية

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شن حى العامرية بحضور اللواء أحمد قريش رئيس حى العامرية أول، اليوم الخميس حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات الموجودة على أرض أملاك الدولة بوصلة الذراع البحرى، وكذلك التعديات الموجودة على أرض شركة المكس للملاحات.

وبلغ إجمالى مساحة الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها 28995 م2 تقريباً، حيث تم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة، وهى قرار رقم 1 لسنة 2012، قرار رقم 3 لسنة 2013، والقرار رقم 196 لسنة 2013 ، قرار رقم 3 لسنة 2014 ، قرار رقم 1 لسنة 2016، والقرار رقم 2 لسنة 2016.

وأثناء تنفيذ حملة الإزالة تم التعدى علي القوة المنفذة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين.

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