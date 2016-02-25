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بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد مبنى مستشفى كفر شكر البديل بصحبة خالد يوسف

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تفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية المبنى البديل لمستشفى كفر شكر المركزى، الذى قامت المحافظة بتدبيره لحين الانتهاء من تطوير المستشفى المركزى بالمدينة، ورافقه خلال الزيارة النائب خالد يوسف نائب دائرة كفر شكر.

واستعرض الدكتور محمد عفيفى مدير المستتشفى خلال الزيارة المعوقات التى تقف حائلا أمام تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالمستشفى والتى تتمثل فى تزويد المستشفى بعداد كهرباء 3 فاز ومولد كهربائى لتشغيل غرف الحضانات والعمليات.

ومن جانبه، أكد المحافظ أنه سيتم توفير كل ما تحتاجه المستشفى خلال 10 أيام كما سيتم تشغيل الحضانات والعمليات لتدخل المستشفى الخدمة فى أقرب وقت وتدبير مكان لغرفة الآشعة مشيرا إلى أن المستشفى تعد حلا مؤقتا لأهالى المدينة لحين الانتهاء من تطوير المستشفى المركزى.

كما أكد فرحات أنه بمجرد انتظام العمل سيقوم بجولات مفاجئة للمستشفى لمتابعة سير الخدمة الصحية التى تقدم للمرضى، ومستوى جودتها، كما شدد على ضرورة تواجد الأطباء، وانضباط النوبتجيات الليلية لتكون المستشفى جاهزة لاستقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

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