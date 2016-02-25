الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتزداد كميات السحب غربا في المساء والليل وقد يصاحبها سقوط بعض الأمطار خاصة صباح يوم السبت والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف .

حركة الرياح : شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30/38 كم/ساعة على اليابس / 20 - 40 / 48 كم/ساعة على البحر .

البحر .. مضطرب .. متوسط ليلا .. بارتفاع من قدمين إلى أربعة أقدام يصبح من قدم إلى ثلاثة أقدام ليلا ومن خمسة أقدام إلى سبعة وثمانية أقدام بالعمق يصبح من قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام ليلا ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و دقيقتين مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 44 صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و 12 دقيقة مساء .



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> درجات الحرارة نسب الرطوبة.



> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.



> أبوظبي 27 20 85 25 .

> دبي 28 21 85 30 .

> الشارقة 29 18 85 30.

> عجمان 29 17 85 25.

> أم القيوين 31 18 80 25 .

> رأس الخيمة 31 17 85 25 .

> الفجيرة 35 24 80 35.

> العين 33 19 75 20 .

> ليوا 29 18 80 20 .

> الرويس 28 18 80 20 .

> السلع 28 18 80 20.

> دلما 26 19 80 25 .

> طنب الصغرى 27 20 85 30 .

> طنب الكبرى 27 20 85 30 .

> أبوموسى 27 21 80 25.

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