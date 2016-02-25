التغير المناخي والبيئة تنشر قائمة بمنتجات محظور تداولها أو استهلاكها

نشرت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة بمنتجات يحظر تداولها او استهلاكها وهي مصنعة في شركة مارس – هولندا في إطار حرصها على صحة وسلامة المستهلكين.

جاء ذلك بعد تلقي الوزارة اخطارا من المفوضية الاوروبية وإعلان الشركة المصنعة عن سحب واسترداد طوعي احترازي لمنتجات سنيكرز "مينيتشرز" ومارس "مينيز ومينيتشرز" وبيست أوف أور مينيز المصنعة في هولندا من الأسواق التي يقارب عددها 57 دولة شملت دولا اوروبية وخليجية ودول الشرق الاوسط بعد العثور في السوق الألمانية على قطعة من البلاستيك في أحد منتجات شركة مارس المصنعة في مملكة هولندا.

كما جاء الإعلان كإجراء احترازي نظراً لما قد تسببه قطعة البلاستيك إن وجدت من مخاطر.

وأكدت شركة مارس الخليج ومقرها في دبي أن هذا الإجراء الطوعي يواكب سياسة ومبادئ الشركة التي تقدم سلامة المستهلك على أي اعتبار آخر.

ومن الجدير بالذكر أن حادثة قطعة البلاستيك محدودة واقتصرت على حالة واحدة أثبتت في السوق الألمانية ومع ذلك فقد تقرر استرجاع كافة المنتجات المذكورة التي يتم إنتاجها في هولندا كإجراء احترازي.

وأكدت شركة مارس أن تلك الحادثة ليست لها علاقة بأي من منتجاتها من الشوكولاته المصنعة في مواقع أخرى مهما كان حجمها أو تاريخها أو أرقامها أو طريقة تغليفها.

وقامت الوزارة والسلطات المحلية المعنية بسلامة الغذاء على الفور بالبدء باسترداد هذه المنتجات وأوصت كافة المستهلكين الذين ابتاعوا أياً من المنتجات المنشورة في القائمة والمصنعة في هولندا ضمن تواريخ انتهاء الصلاحية المحددة في القائمة بعدم استهلاكها.

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