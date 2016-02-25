أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الهادي لـ في الجول ردا على الغندور: لم أسب محمد صلاح.. وهذه حقيقة انتقادي لأداء الزمالك

Google+ Print
عبد الهادي لـ في الجول ردا على الغندور: لم أسب محمد صلاح.. وهذه حقيقة انتقادي لأداء الزمالك عبد الهادي لـ في الجول ردا على الغندور: لم أسب محمد صلاح.. وهذه حقيقة انتقادي لأداء الزمالك

كشف مدحت عبد الهادي المدرب في الجهاز الفني السابق للزمالك عن حقيقة ما قاله خالد الغندور عبر برنامجه بأن الأول قام بسب محمد صلاح وانتقاده.

وكان مدحت عبد الهادي قد خرج في تصريحات تليفزيونية انتقد فيها أداء الزمالك مما نقله الغندور عبر برنامجه يوم الأربعاء.

وقال عبد الهادي لـFilGoal.com يوم الخميس: "لم أسب محمد صلاح مثلما قال خالد الغندور، كنت أتمنى أن يشاهد الحلقة بالكامل لكي يتفهم حديثي جيدا".

وأضاف "قلت إن الأداء لم يتحسن في الفترة التي قاد فيها محمد صلاح الفريق، لكن الأمر الإيجابي هو تقليص الفارق لكن مازال الزمالك يستحق أن يكون أدائه أفضل من ذلك".

وعمل مدحت عبد الهادي مرتين في الجهاز الفني للزمالك وكلاهما في وجود أحمد حسام "ميدو" كمدير فني، لكنه رحل معه ومع حازم إمام عقب الخسارة من الأهلي 2-0.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع