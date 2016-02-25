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فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لسفر الرئيس السيسى إلى كازاخستان

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فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لسفر الرئيس السيسى إلى كازاخستان فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لسفر الرئيس السيسى إلى كازاخستان

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي أبوابها، استعدادًا لسفر الرئيس عبد الفتاح إلى كازاخستان في إطار جولة آسيوية تشمل كلا من اليابان وكوريا الجنوبية.

وتشهد زيارة الرئيس السيسي الجمعة في كازاخستان لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخي “نور سلطان نزارباييف”، ورئيس الوزراء الكازاخي، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهوري لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، وتم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

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