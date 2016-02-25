أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إصلاحي إيراني بارز يتوقع فوز حلفاء روحاني في انتخابات البرلمان

Google+ Print
إصلاحي إيراني بارز يتوقع فوز حلفاء روحاني في انتخابات البرلمان إصلاحي إيراني بارز يتوقع فوز حلفاء روحاني في انتخابات البرلمان

حسن روحاني

توقع مرشح إصلاحي بارز فوز أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني على التيار المتشدد في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الجمعة وقال إن ذلك سيساعد الرئيس على إعادة تنشيط الاقتصاد الذي تضرر من أثر عقوبات دامت لسنوات.

وقال محمد رضا عارف نائب رئيس الجمهورية السابق لرويترز إنه حتى إذا احتفظ المحافظون بالأغلبية في البرلمان المكون من 290 مقعدا فسيسعى التيار المعتدل للتواصل مع حلفاء لتمكينهم من الضغط بغرض فتح الاقتصاد البالغة قيمته 400 مليار دولار على العالم.

وقال عارف لرويترز “نعتقد أننا سنحقق الفوز.. لكن حتى إذا لم نحصل على الأغلبية فسنشكل تحالفا للضغط من أجل تحقيق إصلاحاتنا وخططنا للتطوير. “نتوقع ألا يحصل المحافظون أو المتشددون على الأغلبية البرلمانية وأن يطرأ تغير على المناخ العام في البرلمان. هذه أمانينا لكنه أيضا تحليل يستند إلى واقع.”

ويقصد بالمتشددين التيار الذي يتبنى بشكل عام مواقف معادية للغرب ويسعى للإبقاء على القيم والمبادئ المحافظة الأصيلة لثورة 1979 في وجه النفوذ الأجنبي والإصلاحات المجتمعية.

ويُتوقع للسياسيين من هذا التيار السيطرة بشكل فعلي على 60 بالمئة من المجلس. ويتطلع أنصار روحاني الذين حصلوا على دفعة قوية بعد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الدولية للحصول على نفوذ في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء الذي يضم 88 عضوا وهو الجهة التي ستختار الزعيم الأعلى التالي للبلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا