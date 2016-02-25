إصلاحي إيراني بارز يتوقع فوز حلفاء روحاني في انتخابات البرلمان

توقع مرشح إصلاحي بارز فوز أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني على التيار المتشدد في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الجمعة وقال إن ذلك سيساعد الرئيس على إعادة تنشيط الاقتصاد الذي تضرر من أثر عقوبات دامت لسنوات.

وقال محمد رضا عارف نائب رئيس الجمهورية السابق لرويترز إنه حتى إذا احتفظ المحافظون بالأغلبية في البرلمان المكون من 290 مقعدا فسيسعى التيار المعتدل للتواصل مع حلفاء لتمكينهم من الضغط بغرض فتح الاقتصاد البالغة قيمته 400 مليار دولار على العالم.

وقال عارف لرويترز “نعتقد أننا سنحقق الفوز.. لكن حتى إذا لم نحصل على الأغلبية فسنشكل تحالفا للضغط من أجل تحقيق إصلاحاتنا وخططنا للتطوير. “نتوقع ألا يحصل المحافظون أو المتشددون على الأغلبية البرلمانية وأن يطرأ تغير على المناخ العام في البرلمان. هذه أمانينا لكنه أيضا تحليل يستند إلى واقع.”

ويقصد بالمتشددين التيار الذي يتبنى بشكل عام مواقف معادية للغرب ويسعى للإبقاء على القيم والمبادئ المحافظة الأصيلة لثورة 1979 في وجه النفوذ الأجنبي والإصلاحات المجتمعية.

ويُتوقع للسياسيين من هذا التيار السيطرة بشكل فعلي على 60 بالمئة من المجلس. ويتطلع أنصار روحاني الذين حصلوا على دفعة قوية بعد الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى الدولية للحصول على نفوذ في انتخابات البرلمان ومجلس الخبراء الذي يضم 88 عضوا وهو الجهة التي ستختار الزعيم الأعلى التالي للبلاد.