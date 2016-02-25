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روسيا: عملية وقف إطلاق النار في سوريا مستمرة رغم المحاولات الأمريكية لإفسادها

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روسيا: عملية وقف إطلاق النار في سوريا مستمرة رغم المحاولات الأمريكية لإفسادها روسيا: عملية وقف إطلاق النار في سوريا مستمرة رغم المحاولات الأمريكية لإفسادها

ماريا زخاروفا

قالت روسيا يوم الخميس إن عملية وقف إطلاق النار في سوريا مستمرة رغم ما وصفته بمحاولات من بعض المسؤولين الأمريكيين لإفسادها. بينما جددت القول إن الطائرات الحربية الروسية ستواصل ضرب من وصفتهم بالجماعات الإرهابية.

ومن المفترض أن يبدأ تنفيذ وقف الأعمال القتالية في سوريا والذي وافقت عليه الولايات المتحدة وروسيا صباح السبت. ووافقت دمشق على الاتفاق كما اعلن تحالف المعارضة الرئيسي استعداده للالتزام به لمدة أسبوعين بسبب تحفظات كبيرة عليه.

وبحسب رويترز قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي “بعض المسؤولين الأمريكيين” يحاولون “تخريب” خطة وقف إطلاق النار.

وأضافت “حاول عدد من المسؤولين (الأمريكيين) في الواقع التشكيك في الاتفاقات التي تم التوصل إليها والتي وافق عليها الرئيسان.

“يبدو الأمر في الحقيقة محاولة لإفساد (الاتفاقيات)”

وردا على سؤال عن التفاعل الحالي مع واشنطن قالت زاخاروفا “إننا على تواصل مع المسؤولين الأمريكيين والعملية مستمرة وبفعالية كبيرة… نقوم بتبادل المعلومات والعسكريون على تواصل.”

ولا تشمل خطة وقف الأعمال القتالية في سوريا تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة المنتشر بشكل كبير في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

وعبرت المعارضة السورية عن قلقها من استمرار القوات الموالية للحكومة السورية بدعم من الغارات الجوية الروسية في ضرب المعارضة بذريعة استهداف جبهة النصرة.

 

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