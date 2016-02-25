غدًا.. وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ الإسماعيلية يفتتحون مسجد أبو بكر الصديق

يستقبل اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية،غدًا الجمعة، الدكتور أحمد ذكي بدر وزير التنمية المحلية وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وحلمي النمنم وزير الثقافة وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء أركان حرب ناصر العاصي قائد الجيش الثاني الميداني واللواء علي العزازي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، وبحضور أعضاء مجلس الشعب نواب الاسماعيلية، وذلك بمناسبة الافتتاح الرسمي لمسجد أبوبكر الصديق بعد أن تم الانتهاء من ترميمه بالكامل، وبلغت جملة تكلفة أعمال الترميم نحو مليون ونصف المليون جنيهًا على نفقة وزارة الأوقاف.

ومن المنتظر أن يصل السادة الوزراء والضيوف إلى مقر ديوان عام المحافظة صباح الغد، ويتم عقد مؤتمرًا موسعًا مع عدد كبير من رجال الدين وكبار الأئمة والدعاة بقاعة المؤتمرات بالمحافظة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث يلقى فضيلة الدكتور وزير الأوقاف كلمة خلال المؤتمر حول تصحيح مفاهيم الخطاب الديني، ثم يتم التوجه لافتتاح المسجد وآداء شعائر صلاة الجمعة.