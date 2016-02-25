رئيس طب نفسى المنصورة: متعاطى المخدرات لا يدرك فى البداية أنه سيصبج مدمنا

اختتمت اليوم بقاعة السنهورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة ندوات التوعية بحملة "عيشها صح"، لتوعية شباب الجامعة من مخاطر الإدمان التى انطلقت الأحد الماضى بتنظيم قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية بكلية طب المنصورة وبمشاركة جميع الكليات بالجامعة.

و شهد ختام الفعاليات حضور الدكتور شريف يوسف خاطر عميد حقوق المنصورة، الدكتور تامر صالح وكيل حقوق المنصورة لشون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة سحر عبد العزيز الدكرورى رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، الدكتور وفاء البهائى رئيس قسم الطب النفسى، الدكتور عبد العزيز غانم الأستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية ومدير معمل السموم، الدكتور محمود يوسف مدير مستشفى الباطنة التخصصى، الدكتور نسرين شلبى الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية، الدكتور محمد فريد الأستاذ بقسم الأمراض النفسية، الدكتورة وردة أبو العز أستاذ مساعد بقسم الأمراض النفسية، الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ مساعد بقسم الطب النفسى، الدكتورة رانيا حامد الأستاذ المساعد بقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية ، الدكتورة نسرين المرسى مدرس بقسم الأمراض الصدرية ،الدكتورة داليا عبد اللطيف المدرس المساعد بقسم الأمراض الصدرية .

وقدم الأستاذ الدكتور شريف خاطر عميد حقوق المنصورة الشكر للدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، و الدكتور السعيد عبد الهادى عميد طب المنصورة على دعمهما لهذه الحملة التى تعالج ظاهرة الإدمان التى تفتك بشبابنا وقد تؤدى لارتكابهم ميد من الجرام كالقتل ولذا حرصت كلية الحقوق على استضافة اليوم الأخير من فعاليات الحملة.

وأشار الدكتور تامر صالح وكيل حقوق المنصورة لشؤن الدراسات العليا والبحوث وأستاذ القانون الجنائى إلى أن الإدمان أخطر السموم التى تدمر الجسم والعقل، وأرهقت الأطباء والحكومات وحرمتها جميع الشرائع السماوية، ومن هنا جاء دور القانون ليجرم كل من تعاطى المخدرات أو قام بحيازتها أو الإتجار فيها أو تركيبها وإنتاجها .

وقدمت الأستاذ الدكتور سحر عبد العزيز الدكرورى رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بطب المنصورة عن أنواع المخدرات مركزة على الحشيش والترمادول والعناصر الأساسية فى تشخيص سميتهما وتأثيرهما على وظائف مختلف أجهزة الجسم خاصة الجهازين العصبى والتناسلى مع استعراض إحصائيات خاصة مدمنى كل نوع من أنواع المخدرات عام 2015 .

وركزت وفاء البهائى رئيس قسم الطب النفسى بطب المنصورة على الأعراض المنذرة للإدمان سواء كانت أعراضا سلوكية أو جسدية مؤكدة أن من يبدأ فى التعاطى لم يكن يدرك أنه سيصبج مدمنا .

وأوضح الدكتور عبد العزيز غانم مدير معمل السموم بكلية طب المنصورة دور المعمل فى الكشف عن المواد المخدرة فى الجسم وحدد الفترة الزمنية التى تظهر من خلالها أعراض تعاطى المخدرات فى التحليل دون أن يغفل التطرق لطرق الكشف عن هذه المخدرات .

وناقش الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ مساعد الطب النفسى بطب المنصورة وزميل الجمعية الأمريكية للطب النفسى مفهوم المخدرات وأعراض الإدمان والعوامل التى تدفع الإنسان إليه وكيفية الوقاية من الإدمان .

وتطرقت الدكتورة وردة أبو العز أستاذ مساعد الطب النفسى بطب المنصورة لبرنامج العلاج من الإدمان بالمستشفى مع شرح الأدوار المتكاملة للفريق العلاجى مطالبة بعدم التخلى عن المدمنين وبضرورة مساعدتهم فى العلاج .

وشددت الدكتورة رانيا حامد الأستاذ المساعد بقسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية على توافر الإرادة للمدمن حتى يستجيب لمراحل العلاج المختلفة سواء الدوائية أو السلوكية.

واهتمت الدكتورة نسرين المرسى مدرس الأمراض الصدرية بطب المنصورة بالمشاكل المصاحبة للنوم عند المدمنين متطرقة للحديث عن النوم الصحى وعدد ساعاته وفقا لجميع الفئات العمرية مع تقديمها نصائح تمكن الإنسان من النوم الصحى.

وتناولت الدكتورة داليا عبد اللطيف المدرس المساعد بقسم الأمراض الصدرية الموضوع من زاوية وسائل الإقلاع عن التدخين من خلال الحديث عن عدة نقاط متعلقة به مثل آلية إدمان النيكوتين ، أعراض انسحاب النيكوتين من الجسم ، أدوية الإقلاع عن التدخين خاصة مجموعة العلاج ببدائل النيكوتين ،مخاطر السجائر الإلكترونية .



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