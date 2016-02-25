استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر صرف معاش تكافل لسيدة عجوز

وكان اليوم السابع نشر مأساة نادية فوزى، والتى أكدت فيها أنها تعيش فى غرفة مظلمة فى قرية سفلاق بمركز ساقلته بمفردها على سرير متهالك قديم مغطى بعدد من الشكائر، لا تجد قوت يومها إلا بالكاد وأحيانا تمر الأيام عليها بلا طعام.
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>http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%88/2600646#.Vs72QXGqqko