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استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر صرف معاش تكافل لسيدة عجوز

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استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر صرف معاش تكافل لسيدة عجوز استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ سوهاج يقرر صرف معاش تكافل لسيدة عجوز
فى استجابة سريعة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان "بالصور.. مأساة سيدة عجوز تنام على شكائر في غرفة مظلمة بسوهاج" بقرية سفلاق بمركز ساقلتة، قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج ببحث حالة نادية فوزى حسين، وصرف معاش تكافل وكرامة لها طبقا للقواعد المنظمة لذلك.

وكان اليوم السابع نشر مأساة نادية فوزى، والتى أكدت فيها أنها تعيش فى غرفة مظلمة فى قرية سفلاق بمركز ساقلته بمفردها على سرير متهالك قديم مغطى بعدد من الشكائر، لا تجد قوت يومها إلا بالكاد وأحيانا تمر الأيام عليها بلا طعام.

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>بالصور.. مأساة سيدة عجوز تنام على شكائر فى غرفة مظلمة بسوهاج ولا تجد من ينفق عليها.. الحاجة نادية: "المرض هدنى ومش قادرة آخد الدواء من قلة الأكل وعايزة معاش ونفسى فى مرتبة أنام عليها"
>http://www.youm7.com/story/2016/2/24/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%89-%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC-%D9%88/2600646#.Vs72QXGqqko

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