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وفد رئاسي يغادر إلى كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة السيسي

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وفد رئاسي يغادر إلى كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة السيسي وفد رئاسي يغادر إلى كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة السيسي

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

غادر وفدًا وئاسيًا مكون من 5 من كبار مسئولي ديوان ومراسم رئاسة الجمهورية، مطار القاهرة الدولي، متوجهين إلى الإمارات ومنها إلى كوريا الجنوبية للإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح ، والتي ستبدأ غدًا الجمعة ضمن جوله آسيوية تشمل كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر ان يتابع الوفد الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس لكوريا الجنوبية ومراجعة جدول الأعمال واللقاءات التي سيجريها خلال زيارته لها، ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا جولة آسيوية تشمل كلًا من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

وتشهد زيارة الرئيس إلى كازاخستان لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخي «نور سلطان نزارباييف»، وكذا مع رئيس الوزراء الكازاخي، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وكذا تبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

 

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