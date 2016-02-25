التحقيق مع 3 متهمين بقتل سائق “توك توك” في العمرانية

بدأت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد ابو زينة التحقيق مع 3 عاطلين في اتهامهم بقتل سائق توك توك أثناء تجربتهم فرد خرطوش خرجت منه طلقة أودت بحياة المجني عليه.

ويمثل المتهمون الآن أمام أحمد عبد الحكيم وكيل نيابة العمرانية بعدما ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين، كانت البداية عندما تلقى اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارًا من مستشفى أم المصريين بوصول “ساهر.ح.ن” 22 سنة جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري بالظهر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ترأسه العميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وتبين أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، حيث تبين أنهم كل من “سيد.ع” و”حمادة.ب” الشهير بـ “بودة” و”فادي.ر”، استقلوا توك توك قيادة المجني عليه وطلبوا توصيلهم إلى مكان نائي وكان بحوزتهم فرد خرطوش قاموا بشرائه حديثًا ويتوجهون لتجربته واطلاق النار منه إلا أنهم أثناء سيرهم بالتوك توك خرجت من السلاح طلقة اخترقت ظهر السائق فسقط غارقًا في دمائه وانتابت المتهمين حالة من الفزع وفروا هاربين.

فتحركت قوة ترأسها المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث العمرانية والرائد محمود عبد المولي معاون مباحث العمرانية، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبحوزتهم سلاح الجريمة وبمواجهتهم اعترفوا بقتل السائق بطلقة خرجت من فرد خرطوش.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى المستشار محمد ابو زينة رئيس نيابة العمرانية، وأمر أحمد عبد الحكيم وكيل النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.