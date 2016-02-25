اثنان من قادة المخابرات الأمريكية يتوقعان استمرار القلاقل فى ليبيا

قال اثنان من كبار قادة المخابرات الأمريكية أمام الكونجرس اليوم الخميس إن وكالات التجسس الأمريكية تتوقع استمرار القلاقل فى ليبيا.

وقال جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب إن الولايات المتحدة لديها "الكثير من الأمل" فى أن تتشكل حكومة وحدة قريبا فى ليبيا.

لكن وفى نفس الجلسة أقر جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية (سى.آي.إيه) بأن الولايات المتحدة تنفذ على الأرض سياسة على محورين فى ليبيا تبذل فى أحدهما مساع دبلوماسية لجمع الحكومتين المتنافستين مع شن عمليات "لمكافحة الإرهاب" ضد تنظيم داعش الذى يتعاظم خطره.