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كيرى يعلن أن إيران سحبت وحدات من الحرس الثورى من سوريا

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كيرى يعلن أن إيران سحبت وحدات من الحرس الثورى من سوريا كيرى يعلن أن إيران سحبت وحدات من الحرس الثورى من سوريا

>أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الخميس ان ايران سحبت "عددا مهما" من عناصر الحرس الثورى من ساحات المعارك فى سوريا.

وقال امام احدى لجان الكونغرس قبل يومين من وقف محتمل لإطلاق النار فى سوريا ان تدخل ايران المباشر يتراجع فى هذا البلد.

وأضاف امام المشرعين الاميركيين ان "الحرس الثورى سحب عناصره بالفعل من سوريا، لقد سحب اية الله خامنيى عددا مهما من الجنود هناك، تواجدهم يتراجع فعليا فى سوريا".

وتابع كيرى "هذا لا يعنى انهم ليسوا ضالعين او ينشطون فى تدفق الاسلحة من سوريا عبر دمشق الى لبنان. نحن قلقون بشأن ذلك، وهناك قلق مستمر، ولم يكشف وزير الخارجية عن مصدر معلوماته خلال جلسة علنية، لكنه دعا المشرعين الى "الاطلاع على ملخص لأجهزة الاستخبارات".

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مصر 365