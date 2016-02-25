أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وليد صلاح الدين عن مارتن يول: إضافة كبيرة.. ورسالة لحسام غالي

Google+ Print
وليد صلاح الدين عن مارتن يول: إضافة كبيرة.. ورسالة لحسام غالي وليد صلاح الدين عن مارتن يول: إضافة كبيرة.. ورسالة لحسام غالي

يؤمن وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة السابق بالأهلي أن تعاقد ناديه مع مارتن يول لتدريب الفريق يعد بمثابة إضافة قوية.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عن تعاقده مع مارتن يول لمدة عام ونصف ومن المقرر أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل.

وتحدث وليد صلاح لـFilGoal.com قائلا:"يول اسم كبير وإضافة قوية للأهلي، أعتقد أنه لم يأت إلى مدرب بذلك الحجم من قبل".

وأكمل"أتمنى فقط ألا يتولى المسؤولية مباشرة كما نص الاتفاق بل يتابع الفريق أولا حتى يتعرف على اللاعبين بشكل أفضل وحتى لا يفقد نقاطا جديدة في بداية توليه المسؤولية".

وعن أزمة يول السابقة مع حسام غالي حينما كان الثنائي في توتنام تحدث"لا أعتقد إنها سوف تؤثر".

وأردف"ولا أعتقد أن غالي أيضا سيفتعل المشاكل، فهو مدرب حازم وأعتقد أن شخصيته القوية ستجعل الجميع يهابه".

وأتم وليد صلاح الدين حديثه موجها رسالة إلى غالي"عليك التريث فلا يمكن أن يكون قائد الأهلي بهذا الشكل وينفعل بسهولة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر