رئيس إسرائيل للسفير المصري: أبعث برسالة صداقة للسيسي والشعب المصري

استقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، صباح اليوم الخميس، سفير مصر الجديد لدى اسرائيل، حازم خيرت ،حيث قدم له أوراق اعتماده .

وقالت صفحة “إسرائيل بالعربية” إن هذه هي المرة الأولى منذ 3 سنوات يتم فيها تعيين سفير مصري في إسرائيل.

وقال ريفلين للسفير المصري : “هنا في مقر رؤوساء اسرائيل استقبل سفراء من كل انحاء العالم،غير أن ما يميز الحفل اليوم، هو استقبال سفير من جارتنا القريبة والمهمة. إنني أبعث برسالة صداقة للرئيس السيسي ولكل أبناء الشعب المصري” .

وقال بالعربية:” مصر أم الدنيا “.

وأكد ريفلين على أن مصر وإسرائيل وجداطريقة للعيش سوية بسلام وودية ، مشيرًا إلى أن اتفاقية السلام بين اسرائيل ومصر هي معاهدة دولية وهي الخيار الأول للدولتين.

وأشار ريفيلين إلى إمكانية بناء مستقبل مشترك.

وشكر السفير المصري الرئيس الإسرائيلي على حفاوة الإستقبال قائلا:” نريد ان نتقلد المسؤولية لمصلحة سكان المنطقة وتحقيق الإزدهار والأمل والمساواة”.