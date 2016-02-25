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محافظ دمياط يلتقى صناع الأثاث قبل مقابلة وزير الصناعة

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محافظ دمياط يلتقى صناع الأثاث قبل مقابلة وزير الصناعة محافظ دمياط يلتقى صناع الأثاث قبل مقابلة وزير الصناعة
التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم عددا من صناع الأثاث بدمياط، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بدمياط، لمناقشة مشاكل صناعة الأثاث قبل لقاء وزير الصناعة يوم السبت القادم لعرض مطالب صناع الأثاث.

تناول اللقاء أهم مشاكل الصناعة وأسباب توقف العمل في معظم الورش، وتم خلال اللقاء عرض عدة مقترحات للخروج من الأزمة من بينها إقامة معارض بمحافظات الجمهورية فى يوم واحد ولمدة شهر، وذلك من خلال مراكز الشباب والساحات الشعبية التابعة لوزرة الشباب والرياضة وتنظيم معارض وأوكازيونات تخدم قطاع الموظفين والعاملين بالدولة وتسهيل السداد بالتقسيط على أن تتولى الدولة الترويج لذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وكذلك مخاطبة مصانع الإنتاج الحربى للتنسيق مع ورش الأثاث بدمياط لتنفيذ طلبيات خشبية وأثاث.

كما طالب صناع الأثاث بضرورة توفير كيان حكومى بدمياط تحت مسمى الهيئة العام لتنمية قطاع الأثاث يضم مركز لخبراء تسويق ومركز تحديث الصناعة، وغرف لصناعة الأخشاب مع تأسيس نقابة عامة للعاملين فى قطاع الأثاث.

وأكد الصناع أن مدينة الأثاث الجديدة ستضع الأثاث الدمياطى على مشارف السوق العالمي ولكنها لن تفيد الكيانات الصغيرة وهو ما يتطلب من الدولة تطوير هذه الكيانات بالتوازي مع مدينة الأثاث حتى لا تتعرض للفناء.

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مصر 365