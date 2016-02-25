مكالمة جديدة بين حسام غالي ومارتن يول

أجرى حسام غالي قائد الأهلي اتصالا جديدا بمدرب الفريق مارتن يول حرص من خلاله على تهنئته بإتمام تعاقده ليتولى مسئولة تدريب النادي.

وأعلن الأهلي يوم الأربعاء عن تعاقده رسميا مع مارتن يول مدربا جديدا للفريق لمدة عام ونصف.

وكان حسام غالي قد أكد في وقت سابق أن يول اتصل به في وقت سابق لسؤاله عن الأحوال الأمنية في مصر وسير الحياة وطبيعة الكرة المصرية.

وأكد قائد الأهلي في تصريحاته للصحفيين يوم الخميس أنه أجرى اتصالا جديدا بمارتن يول من أجل تهنئته على التعاقد مع الأهلي.

وكان مارتن يول قد أكد لـFilGoal.com في وقت سابق أنه حرص على الاستماع لرأي حسام غالي وأحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك السابق بشأن قدومه لمصر لتدريب الأهلي.