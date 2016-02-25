وليد صلاح الدين عن مارتن يول: إضافة كبيرة.. ورسالة لحسام غالي

يؤمن وليد صلاح الدين عضو لجنة الكرة السابق بالأهلي أن تعاقد ناديه مع مارتن يول لتدريب الفريق يعد بمثابة إضافة قوية.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الأربعاء عن تعاقده مع مارتن يول لمدة عام ونصف ومن المقرر أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الاثنين المقبل.

وتحدث وليد صلاح لـFilGoal.com قائلا:"يول اسم كبير وإضافة قوية للأهلي، أعتقد أنه لم يأت إلى مصر مدرب بذلك الحجم من قبل".

وأكمل"أتمنى فقط ألا يتولى المسؤولية مباشرة كما نص الاتفاق بل يتابع الفريق أولا حتى يتعرف على اللاعبين بشكل أفضل وحتى لا يفقد نقاطا جديدة في بداية توليه المسؤولية".

وعن أزمة يول السابقة مع حسام غالي حينما كان الثنائي في توتنام تحدث"لا أعتقد إنها سوف تؤثر".

وأردف"ولا أعتقد أن غالي أيضا سيفتعل المشاكل، فهو مدرب حازم وأعتقد أن شخصيته القوية ستجعل الجميع يهابه".

وأتم وليد صلاح الدين حديثه موجها رسالة إلى غالي"عليك التريث فلا يمكن أن يكون قائد الأهلي بهذا الشكل وينفعل بسهولة".